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В Липецкой области создан региональный оперативный штаб по обеспечению устойчивой логистики пассажиров и грузов

2 часа назад
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В целях организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по разработке оптимальных логистических маршрутов, необходимых для импорта и экспорта продукции, на территории региона создан Оперативный штаб по обеспечению устойчивой логистики пассажиров и грузов Липецкой области.

Информацию об имеющихся проблемах, связанную с организацией перевозок грузов, а также предложения по их решению можно направить на адрес электронной почты:

evsyukovAN@admlr.lipetsk.ru или avtodor@admlr.lipetsk.ru

Контактный телефон: +7 (4742) 25-88-73.

Режим работы: 08:30-17:30 (пн-чт); 08:30-16:30 (пт).

В целях поддержания бесперебойной доставки международных грузов Минтранс России 3 марта открыл «горячую линию» оперативного ситуационного центра по обеспечению транспортной логистики. На «горячую линию» могут обращаться заказчики грузоперевозок, а также логистические компании, в случае возникновения проблемных вопросов, связанных с осуществлением международных грузовых перевозок между Россией и зарубежными государствами.

Номер «горячей» линии +7 (499) 495-00-11. Режим работы: 08:00-20:00 мск.

Электронная почта для направления обращений: gruz@sicmt.ru

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