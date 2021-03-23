В Липецкой области приняли постановления о создании двух областных казенных учреждений:

Центра бухгалтерского учета в сфере социальной политки

Центра бухгалтерского учета в сфере здравоохранения.

Соответствующая информация появилась на портале правовой информации.

Их учредителем будет выступать управление финансов Липецкой области.

Предельная штатная численность обоих учреждений насчитывает 55 штатных единиц.

В функции создаваемого центра бухгалтерского учета в сфере здравоохранения будет входить обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составление и предоставление отчетности управления здравоохранения Липецкой области и подведомственных ему областных государственных учреждений.

Аналогичные функции будет выполнять центр бухучета в сфере социальной политики, но уже для управления социальной политики и подведомственных ему учреждений.

К 1 апреля должны будут быть готовы уставы учреждений и рассчитаны сметы расходов на их содержание. А до 1 мая управлению здравоохранения и управлению социальной политики предстоит представить план оптимизации штатной численности субъектов централизованного учета.