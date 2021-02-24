С начала 2021 года количество выявленных преступлений в сфере взяточничества возросло на 66,6% (с 9 до 15), сообщили в прокуратуре Липецкой области.

Одновременно доля мелких взяток снизилась с 33,3% до 20%.

Так, в январе текущего года СУ СК России по Липецкой области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего руководителя управления Росреестра по Липецкой области и начальника финансово-экономического отдела управления Росреестра по Липецкой области, подозреваемых в получении взятки в значительном размере за совершение входящих в их служебные полномочия действий в пользу взяткодателя, а также за общее покровительство по службе, группой лиц по предварительному сговору, т.е. совершении преступлений , предусмотренных п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществляется прокуратурой области.