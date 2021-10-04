За первое полугодие 2021 года жители Липецкой области совершили более 185 млн операций по банковским картам на 302 млрд рублей. Количество карт, с помощью которых липчане расплатились хотя бы однажды, увеличилось почти до полутора тысяч штук.

В Липецкой области жители региона и его гости только в организациях торговли и услуг совершили более 81 млн операций на 58,5 млрд рублей. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Средний чек по итогам полугодия составил 720 рублей.

«Безналичные платежи стали привычным повседневным инструментом. В частности, этому способствуют растущая популярность оплаты товаров и услуг с помощью Системы быстрых платежей и расширение инфраструктуры, принимающей карты. В регионе уже более 27 тысяч банкоматов, платежных и электронных терминалов и сервисов, позволяющих осуществить платеж», — комментирует заведующий сектором платежных систем и расчетов липецкого отделения Банка России Галина Бысова.