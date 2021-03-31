В регионе

В Липецкой области стало меньше детей- сирот

28 минут назад
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Сегодня в управлении образования и науки Липецкой области прошло совещание с органами опеки и попечительства. Его провела начальник управления Лилия Загеева.

В Липецкой области большое внимание уделяется повышению уровня компетенций специалистов, работающих с детьми-сиротами и замещающими семьями.

За последние пять лет количество сирот в регионе значительно снизилось. Сейчас около трех тысяч детей устроены в приемные семьи. Это самый высокий показатель с 2016 года.

Также на совещании обсуждались вопросы исполнения органами местного самоуправления переданных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, организация деятельности школы приемных родителей и сопровождения замещающих семей, межведомственное взаимодействие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и попечительства.

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