Сегодня в управлении образования и науки Липецкой области прошло совещание с органами опеки и попечительства. Его провела начальник управления Лилия Загеева.

В Липецкой области большое внимание уделяется повышению уровня компетенций специалистов, работающих с детьми-сиротами и замещающими семьями.

За последние пять лет количество сирот в регионе значительно снизилось. Сейчас около трех тысяч детей устроены в приемные семьи. Это самый высокий показатель с 2016 года.

Также на совещании обсуждались вопросы исполнения органами местного самоуправления переданных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, организация деятельности школы приемных родителей и сопровождения замещающих семей, межведомственное взаимодействие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и попечительства.