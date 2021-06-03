В России Госдума приняла в последнем чтении закон о бесплатной газификации. Речь идёт только о тех населённых пунктах, которые уже газифицированы.

Липецкая область – один из самых газифицированных регионов России. Уже сейчас у нас подключено к газу более 90% объектов. В среднем по России этот показатель существенно ниже.

Бесплатное подключение к газу должно быть завершено до 2023 года на территориях, где это технически возможно. Выполнять его будет единый оператор газификации по принципу «одного окна», чтобы освободить жителей от необходимости «бегать по инстанциям». Это вдвое сократит сроки подключения.

Сам процесс подключения будет простым и удобным. В частности, разработают прозрачный минимальный набор услуг для установки оборудования на участке и в доме, сообщает gorod48.

Ресурсоснабжающие организации планировали ввести ограничение на бесплатную газификацию – для этого, по их мнению, площадь дома не должна превышать 300 квадратных метров. Но «Единая Россия» добилась того, чтобы площадь дома не стала критерием для бесплатного подключения к газу. Всего по экспертным оценкам бесплатная газификация охватит около 2 млн российских домохозяйств.

Принятие нового закона сделает газификацию в регионе еще доступнее для жителей. В профильном ведомстве уже собрали список негазифицированных домохозяйств во всех районах области, где есть газовые сети. Его направили в Минэнерго для рассмотрения. Теперь осталось дождаться, когда на федеральном уровне сформируют методику и порядок газификации таких домов без финансового участия жителей.