Досрочный период ЕГЭ-2023 пройдет с 20 марта по 19 апреля. Сегодня сдали экзамены по географии и литературе в областной Кадетской школе. Там был организован пункт проведения экзамена. Экзамены сдают в основном выпускники прошлых лет.

Структура ЕГЭ по географии сохранилась. Необходимо выполнить 31 задание за 3 часа. На экзамене не разрешается пользоваться атласами, можно использовать линейку для измерения расстояний по топографической карте, транспортер, непрограммируемый калькулятор.

ЕГЭ по литературе длится 3 часа 55 минут. За это время нужно выполнить 7 заданий с кратким ответом, дать 4 ответа ограниченного объема на поставленные вопросы и написать 1 развернутое сочинение на литературную тему. Допускается использование орфографического словаря.

Напомним, что в этом году в Липецкой области 79 человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена.

Справочно:

В Липецкой области утвержден состав государственной экзаменационной комиссии -114 человек. Сформированы и утверждены составы предметных комиссий ЕГЭ-2023. В целях обеспечение независимости и объективности проведения ЕГЭ в 2023 году обновлены составы предметных комиссий на 14 %. Все члены региональных предметных комиссий ЕГЭ прошли обучение.

Проведена проверка и подготовка пунктов проведения экзаменов на предмет работоспособности рамки металлоискателя, наличия расходных материалов (бумага, картриджи, тонер). Организовано межведомственное взаимодействие с региональным подразделением УМВД России по Липецкой области, управлением здравоохранения, управлением энергетики и тарифов.