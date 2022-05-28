В инспекции Госстройнадзора Липецкой области состоялось заседание областной конкурсной комиссии по проведению ежегодного традиционного регионального конкурса «Лучшая строительная площадка года — 2022».

— Инспекция Госстройнадзора в 17-й раз проводит областной конкурс на лучшую стройплощадку среди подрядных строительно-монтажных и ремонтных организаций в трёх номинациях: жилищное строительство — участвуют 6 площадок, гражданское строительство — 4 площадки и промышленное строительство — 4 площадки. Рабочие группы сформированы. Первыми свою стройплощадку с ансамблем жилых домов по улице Газина в Липецке будут показывать строители ООО СЗ «Спецфундаментстрой» 7 июня, — сообщил руководитель инспекции Госстройнадзора Владимир Чивилёв.

Напомним, в минувшем году в номинации «Жилищное строительство» первое место в конкурсе на лучшую площадку завоевало ООО «Стройучасток» (г. Липецк). В номинации «Гражданское строительство» отличилось ООО «Группа компаний «Солидарность» (г. Липецк). А в номинации «Промышленное строительство» лучше всех оборудовали своё рабочее место сотрудники ООО «Промстрой эксперт» (г. Елец).

Посмотрим, кто станет победителем в году нынешнем.