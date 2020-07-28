В Липецкой области стартовал прием заявок на получение премии по качеству

Областной публичный конкурс по качеству стартовал в Липецкой области. Прием заявок на участие ведется до 1 сентября, затем комиссия приступит к заочной оценке отчетов каждого предприятия. Эксперты на основе отчетов отберут предприятия максимально соответствующие критериям победителей и уже в очной форме проведут их оценку. Определение победителей будет приурочено к Всемирному дню качества 12 ноября 2020 года.

Глава региона Игорь Артамонов подчеркивает, что такие конкурсы дают предприятиям стимул повышать качество работы, внедрять новые эффективные методы управления и тиражировать свой опыт.

«Мы заинтересованы, чтобы наши предприятия становились более производительными, более энергоэффективными, были сертифицированы по всем международным стандартам и были конкурентоспособными не только на российском уровне, но и на международном», – считает Игорь Артамонов.

Премия присуждается ежегодно на конкурсной основе руководителям организаций за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества, а также представления их для участия в конкурсе на соискание премий Правительства РФ в области качества.

Определение порядка проведения конкурса, экспертизы материалов и подготовку предложений по присуждению премий осуществляет областная конкурсная комиссия по проведению областного публичного конкурса по качеству. Председателем конкурсной комиссии является начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области. В состав комиссии входят представители исполнительных органов государственной власти Липецкой области, руководители крупных предприятий и организаций, представители региональных общественных организаций.

Лауреаты конкурса получают премию в 100 тыс. руб., дипломы администрации Липецкой области и право использовать символику премии в своих рекламных материалах. Премии присуждаются двум организациям с количеством работающих до 250 человек и более 250 человек.Также будут определены организации – дипломанты, которые за успехи в области качества награждаются премией в 50 тыс. рублей.

История Липецкого областного конкурса по качеству позволяет сделать вывод о системном подходе компаний региона к вопросам эффективности и росту производительности труда при поддержке администрации региона. За 20-летнюю историю конкурса в нем приняло участие более 400 организаций Липецкой области. Лауреатами и дипломантами премии за эти годы стали более 100 организаций. В том числе АО «Энергия», ООО «ЧСЗ – Липецк», ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин», ООО ЛТК «Свободный Сокол», «Грязинский культиваторный завод» (ПАО), ОАО «Доломит», ОАО Стагдок, ООО «ПластиФорм». Кроме того, среди победителей Липецкий государственный технический университет, Липецкий металлургический колледж, Лебедянский педагогический колледж, Елецкий промышленно-экономический техникум . Также Управляющая компания «Университетская», Союз «Липецкая торгово-промышленная палата», Проектный институт «Липецкгражданпроект», Газпром Газораспределение Липецк, «МРСК Центра».