В Липецкой области стартовал проект для серебряных волонтеров «Я здесь — я не один», автором и организатором которого является фонд «Город будущего». Проект был презентован в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия».

Проект «Я здесь — я не один» направлен на поддержку людей «серебряного» возраста (55+) и малоимущих граждан старше 18 лет. Его главная цель, как говорят организаторы, — подарить людям, которые часто остаются в стороне от активной жизни, возможность живого общения, творческого самовыражения и новых знакомств. Срок реализации проекта — с 1 июля 2026 года по 28 февраля 2027 года.

В рамках проекта будет организовано семь творческих фестивалей в городе Ельце и шести районах Липецкой области — Измалковском, Тербунском, Добровском, Добринском, Задонском и Лев-Толстовском. Ожидается, что в фестивалях примут участие представители всех 18 муниципальных районов и округов региона — не менее 600 человек. Каждый фестиваль включит в себя творческие номера, общий танцевальный флешмоб, мастер-классы.

«Поддержка старшего поколения — это не просто слова. Проект «Я здесь — я не один» — это реальная забота, живое общение и наша общая ответственность за тех, кто рядом», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.