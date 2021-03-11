11-12 марта на базе школы № 29 «Университетская» города Липецка будет проходить первый этап финала областного публичного конкурса «Учитель года Липецкой области». 20 педагогов – победителей муниципального этапа конкурса поборются за звание абсолютного победителя. В этом году в конкурсе участвуют 4 учителя русского языка и литературы, 2 учителя начальных классов, по 3 учителя истории и английского языка, по 2 учителя музыки и математики и по одному учителю биологии, информатики, физики и ОБЖ.

«Конкурс «Учитель года Липецкой области» нацелен на поддержку и поощрение талантливых педагогов, повышение профессионального и социального статуса учителя, рост престижа учительской профессии», – подчеркивает начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева.

В ходе испытания первого этапа финала «Урок» участникам педагогического состязания предстоит продемонстрировать свой профессионализм и творческий потенциал, умение ориентироваться в ситуации и способность выйти в обучении на межпредметный и метапредметный уровни. Также конкурсанты поделятся своим профессиональным опытом в вопросах обучения и воспитания во время «Методического семинара».

По результатам первого этапа будут объявлены 5 лауреатов конкурса. Именно они продолжат соревнование на II этапе, который пройдет 17 марта на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия». На втором этапе финала областного публичного конкурса учителям предстоит провести «Мастер-класс» и представить свой «Образовательный проект» в формате внеурочного мероприятия с детьми.

По итогам II этапа будет объявлен абсолютный победитель конкурса «Учитель года Липецкой области». Ему будет присуждено звание «Учитель года Липецкой области», вручён диплом и областная премия в размере 250 000 рублей. Победитель будет представлять регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года России- 2021».

Призерам, занявшим места со второго по пятое, вручат диплом «Лауреат областной премии «Учитель года» и 50 000 рублей.