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16 марта на одном из сахарных заводов Липецкой области началось производство сахара из сиропа.

Всего предприятию предстоит переработать 39,3 тыс. куб. метров, выведенных на хранение в сезон переработки сахарной свеклы. Из сиропа дополнительно планируется получить около 27 тыс. тонн товарного сахара. За первые сутки работы выработано 195 тонн.

Всего на территории Липецкой области действуют 6 сахарных заводов. По итогам 2022 года заводы региона произвели более 780 тысяч тонн сахара. Липецкая область поднялась на второе место в стране по этому показателю.