В день старта всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл Липецкая область стала одним из трех регионов, где прошли экскурсии для школьников и студентов на предприятия, перерабатывающие макулатуру, а также экоуроки и эколекции.

Утром 15 сентября учащиеся липецкого экологического лицея №66 — одного из лидеров прошлого сезона БумБатла — приехали на перерабатывающее предприятие. Здесь уже более 20 лет превращают макулатуру в бумагу, гофрокартон и гофроупаковку, ежедневно перерабатывая до 700 тонн сырья. Ребятам показали весь цикл производства: от массоподготовки до получения готовой продукции.

Затем уже в самом лицее №66 школьники вышли на видеозвонок с экоблогером Борисом Лорером, автором и ведущим экопроекта «Сортировочная». Ведущий и школьники обменялись мнениями, почему важно сдавать макулатуру и как сделать это экопривычкой для максимального числа жителей страны. Оказалось, что учащиеся занимаются сбором сырья абсолютно во всех классах лицея, агитируют каждого школьника — и это имеет успех. Сбор макулатуры — это престижно, и каждый хочет внести свою лепту в общее дело. Для хранения собранных объемов в лицее есть специальное помещение. Блогер напомнил участникам и зрителям стрима о призах БумБатла: авторы самых креативных фото и видео с хештегами #бумбатл и #нацпроектэкология смогут пообщаться с амбассадорами проекта – художественными гимнастками Ариной и Диной Авериными и певцом Хабибом.

Липецкая область считает такие инициативы как #БумБатл правильными и важными, так как подобные проекты рассказывают и показывают людям разных возрастов — от дошкольников до старшего поколения, про пользу раздельного сбора мусора для планеты. Наш регион активно участвует в акции, мы гордимся липецким экологическим лицеем — одним из победителей прошлого сезона, который собрал 15 тонн макулатуры, и нашим уникальным заводом, и другими участниками. И надеемся, что в этом году команды из Липецкой области смогут побить рекорд прошлых лет, — отметила Ирина Чернышова, заместитель директора «Центра экологических проектов».

Липецкое отделение Молодежки ОНФ организовали пункт сбора макулатуры в Колледже транспорта и дорожного хозяйства, собрав более 1200 кг макулатуры всего за час. Ребята также провели эколекцию для студентов.

Мы традиционно поддерживаем #Бумбатл и приглашаем всех жителей Липецкой области присоединиться к акции. Экопросвещение, осознанное потребление и простые экологические привычки – темы, которым мы уделяем особое внимание на наших лекциях, — заявила Анна Мельниченко, координатор команды «Молодёжка ОНФ» в Липецкой области.

БумБатл проходит уже в третий раз в поддержку национального проекта «Экология», в соответствии с которым к 2024 году 60% отходов должно отправляться на переработку. При этом, согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в июне этого года, 53% россиян уже практикуют раздельный сбор.

За два предыдущих сезона #БумБатл более 1,2 миллиона человек собрали свыше 3 тысяч тонн макулатуры. Таким образом, удалось сберечь более 62 тысяч деревьев.

Сдать накопившуюся бумагу на переработку с 15 сентября по 15 ноября можно будет даже в самых отдаленных уголках страны: узнать о ближайшей точке приема или получить помощь с вывозом макулатуры можно с помощью интерактивной карты на сайте акции бумбатл.рф.

Больше двух тысяч детских садов, школ, колледжей, вузов, частных компаний поучаствовали в БумБатле в предыдущие два года. Будем рады видеть их снова среди участников, как и тех, кто решит включиться в проект впервые. На этот раз пункты приема макулатуры откроются не только в учебных заведениях, но и в офисах, отделениях наших партнеров. Мы не только расширили количество точек приема макулатуры, но и увеличили сроки проведения акции – до двух месяцев, чтобы все желающие успели к ней присоединиться, – рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Акция #Бумбатл проходит по инициативе АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ.