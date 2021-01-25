С января и до 1 апреля 2021 года Липецкстат проводит экономическую перепись малого бизнеса или сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам за 2020 год (далее – Сплошное наблюдение).

Сплошное наблюдение проводится один раз в пять лет и дает возможность получить комплексную и детализированную характеристику экономической деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства в региональном и муниципальном разрезе.

На территории Липецкой области в сфере малого бизнеса действуют 12,8 тысяч малых предприятий (включая микропредприятия) и 26,5 тысяч индивидуальных предпринимателей.

В ходе обследования представители малого бизнеса ответят на такие вопросы, как фактический адрес и вид деятельности, выручка, стоимость и состав основных фондов, размеры и направление инвестиций в основной капитал, количество работников и начисленная им заработная плата.

Принять участие в наблюдении просто и не займет много времени. Необходимо до 1 апреля 2021 года заполнить анкету в электронном виде с помощью:

портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи);

интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи);

операторов электронного документооборота.

Более подробная информация о проведении Сплошного наблюдения размещена на официальном сайте Липецкстата по ссылке.

Участие в бизнес-переписи является обязательным для всех субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предоставляемая респондентом информация является строго конфиденциальной. Полученные сведения будут обезличены, защищены от несанкционированного доступа и использованы только в обобщенном виде.