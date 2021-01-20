С 18 января по поручению Президента РФ Владимира Путина в стране началась массовая вакцинация граждан от коронавируса. Необходимо отметить, что Министерство здравоохранения РФ внесло вакцинацию от COVID-19 в календарь профилактических прививок.

В Липецкую область уже поступило 16 тысяч доз вакцины отечественного препарата «Спутник V», до конца февраля в регион завезут еще порядка 50 тысяч доз, сообщили в региональном управлении здравоохранения.

Вакцина храниться в морозильных камерах при температуре -18 градусов, ампулы в специальных термобоксах из ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови» доставляют в поликлиники. Одна ампула рассчитана на пять доз. Вакцинация проходит в два этапа, с периодичностью в 21 день.

– «Вся работа ведется планово, мы составляем предварительные списки. За день до вакцинации обзваниваем пациентов и приглашаем на прививку. Если в процессе осмотра врачом возникает по какой-то причине медотвод, то мы вызываем людей из резервного списка, тем самым полностью используем всю вакцинцу» – говорит главный врач ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №7» Волкорезов И.А.

В ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №7» уже привили порядка 40 человек, а записались на получение вакцины более 400 липчан.

Прививку от COVID-19 в городских поликлиниках могут получить все желающие граждане с 18 лет бесплатно по полису ОМС.

Первыми прививаются граждане, входящие в группы риска: медицинские работники, учителя, представители силовых структур и др.