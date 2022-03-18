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16 марта в детской поликлинике ГУЗ «Усманская ЦРБ» состоялась областная профилактическая акция для детского населения «Неболейка». На прием к докторам пришли более 100 юных пациентов.

В рамках акции специалисты Областной детской больницы — кардиолог, офтальмолог, невролог провели осмотр и консультативный прием детского населения.

По итогам медицинских обследований впервые выявлены заболевания у 18 детей. Всем маленьким пациентам было назначено необходимое лечение.

Специалисты Центра здоровья ГУЗ «Елецкая городская детская больница» провели комплексное обследование детей с 6 лет: скрининг — оценку уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, компьютерную электрокардиографию, спирометрию, анализ внутренних сред организма (биоимпедансметрия), обследование на пульсоксиметре.

Напомним, что акция включает в себя выезд в районы области медицинских специалистов, проводящих как профилактический осмотр детей с целью ранней диагностики различных заболеваний, так и работу информационно-образовательных площадок, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

На информационно-образовательной площадке ГУЗОТ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» пациенты получили полиграфическую продукцию по профилактике различных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни, а также приняли участие в викторине «Первая помощь». Все участники мероприятия могли получить полиграфическую продукцию по профилактике различных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни, а также памятные сувениры.

Также в общеобразовательной школе № 4 города Усмани прошли информационно-образовательная программа «Мульти-азбука» и спортивная эстафета «Здоровые старты» от специалистов ГУЗОТ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер».

Кроме того, врач акушер-гинеколог ГУЗ «Усманская ЦРБ» провела тематический час для беременных женщин, состоящих на учете в районной женской консультации.

«Возобновление данных акций крайне важно в связи с тем, что выезды областных специалистов в районы всегда приветствуются населением», — сообщила главный врач ГУЗ «Усманская районная больница» Марина Боева.

Следующая областная профилактическая детская акция «Неболейка» состоится 14 апреля в ГУЗ «Хлевенская районная больница».

Необходимо отметить, что данная акция в течение 2022 года пройдет еще в 9 районах нашей области.

В течение года в акции примут участие 17 медицинских организаций Липецкой области: 7 учреждений здравоохранения Липецкой области и 10 районных и центральных районных больниц.