В Липецкой области стартовала образовательная программа «Будущее профсоюзов»

В регионе запущен новый образовательный проект «Будущее профсоюзов», реализуемый правительством региона совместно с Липецким филиалом Президентской академии, АНО «Область будущего» и Федерацией профсоюзов Липецкой области.

На первой встрече с участниками, которую провёл первый заместитель губернатора Александр Рябченко, собралось более 40 человек. Впереди у них – шесть образовательных модулей, работа с наставниками, разработка идей для развития профсоюзного движения, поиск новых форматов работы, а также освоение цифровых инструментов и технологий искусственного интеллекта.

Основой обучения станет модуль «Архитектура жизни», направленный на выстраивание личностных траекторий участников, которые затем смогут применить полученные навыки для развития профсоюзного движения в регионе.

Итогом программы станет форум, на котором представители профсоюзов смогут обменяться опытом и совместно сформировать новые подходы к защите прав работающих людей.

«Это стратегический проект, который закладывает основу на годы вперёд. Профсоюзы должны быть не просто общественным институтом, а живым работающим инструментом. А для этого нужны новые лидеры, новые знания, новые подходы. Уверен, результат не заставит ждать», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.