Государственные автономные учреждения «Лесхозы» в Липецкой области приступили к проведению весенних лесокультурных работ на землях лесного фонда и созданию защитных лесных насаждений на малопродуктивных землях сельхозназначения.

По мере схода снежного покрова повсеместно была проведена профилактическая обработка посевных площадей питомников от болезней леса.

В лесных питомниках уже приступили к выкопке стандартного посадочного материала древесно-кустарниковых пород. Весь посадочный материал после выкопки в питомниках до завершения лесопосадочных работ будет размещен на хранение в снежных кучах, что позволит исключить потери его качества и будет способствовать хорошей приживаемости создаваемых лесных культур. Всего будет выкопано около 4 млн. шт. сеянцев древесно-кустарниковых пород.

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» всего предстоит посадить в текущем году 339 га лесных культур и 306 га защитных лесных насаждений, а также провести дополнение ранее созданных лесных культур на площади 817 га.