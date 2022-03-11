В Липецкой области стартовали профилактические мероприятия в рамках проведения месячника, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Актуальность проблемы профилактики наркомании определяется ситуацией в нашей стране, основной тенденцией которой является катастрофический рост числа наркозависимых, прежде всего, среди детей и подростков. Организаторы мероприятий ставят перед собой задачи, направленные на расширение информационного кругозора детей, подростков и молодёжи, а также системную профилактику вредных привычек.

С целью формирования негативного отношения к вредным привычкам, внимательного отношения к своему здоровью, сотрудники ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» и ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» провели тематический час по профилактике наркомании.

Клинический психолог Ткачёв А.А. провел лекцию для студентов, освещая вопросы курения, наркомания и алкоголизма, а также, приводя примеры из собственного опыта работы, рассказал о пагубном влиянии наркотиков на здоровье человека, о моральной и духовной деградации личности, о неизлечимости наркомании.

Студенты активно включились в разговор, размышляли над тем, стоит ли связывать свою жизнь с употреблением алкоголя и других психотропных веществ. Вместе с организаторами присутствующие развеяли некоторые мифы о наркомании, научились твёрдо отвечать: «Нет!» на предложение закурить и единодушно высказались за здоровый образ жизни.

Участники сделали вывод, что здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Быть здоровым — модно и престижно.

Подобные мероприятия стимулируют интерес молодежи к здоровому образу жизни, демонстрируют подрастающему поколению позитивные примеры, показывают возможность выбора вариантов здорового и созидающего поведения.

Всего в мероприятии приняло участие более 30 человек.