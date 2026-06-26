В Липецкой области стартует «Академия НКО» для поддержки социальных инициатив

В регионе запускается образовательный проект «Академия НКО», направленный на укрепление некоммерческого сектора. Инициатива призвана помочь активистам и общественным организациям повысить эффективность своей работы, освоить современные управленческие инструменты и цифровые сервисы.

Большинство людей приходят в некоммерческий сектор по зову сердца – увидев, что рядом кому-то нужна помощь. Именно так в регионе появляются проекты в поддержку семей с больными детьми, пожилых людей, экологические инициативы, волонтёрские движения в сфере сохранения традиций, развития туризма. Однако для того, чтобы такая работа была устойчивой и профессиональной, одного душевного порыва недостаточно, отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Поэтому мы запускаем «Академию НКО». Это образовательный проект, который поможет представителям некоммерческих организаций прокачать лидерские компетенции, управленческие навыки, изучить современные цифровые сервисы, чтобы их инициативы становились сильнее, а идеи – эффективнее», – прокомментировал глава региона.

По итогам образовательной программы участники представят собственные проекты, лучшие из которых получат поддержку.

«Сильные НКО – сильное общество. Мы хотим, чтобы в Липецкой области у неравнодушных людей было больше возможностей», – подытожил губернатор.

Подать заявку на участие в проекте можно по ссылке.