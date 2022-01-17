Сегодня начала работу горячая линия «ЖКХ Контроль». Одним из её организаторов стала депутат областного Совета Людмила Яськова. На горячую линию можно позвонить по вопросам отопления, уборки дворовых территорий и содержания общего имущества.

– Горячая линия запущена для мониторинга ситуации по вопросам жилищно- коммунального хозяйства. Нам важно знать, какие проблемы возникают у жителей региона в этой сфере, и с чем они связаны. По итогам горячей линии мы систематизируем все поступившие вопросы и будем их прорабатывать в нужном направлении. Кроме того, отвечать на звонки жителей будут председатели совета многоквартирных домов, которые имеют опыт работы в этой отрасли, – сказала Людмила Яськова.

Горячая линия будет работать по 28 января.

Обращения жители области могут направлять на электронный адрес: Центр общественного контроля в сфере ЖК oklo48@mail.ru или сообщать по телефону: 22-02-41 с 10.00 до 13.00 ежедневно с 17 января по 28 января.