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В Липецкой области стартует Неделя пенсионной грамотности молодежи. Организаторами мероприятия выступают Отделение Пенсионного Фонда России по Липецкой области, региональный центр финансовой грамотности, департамент экономического развития администрации города Липецка, Совет лидеров Липецкой области.

С 11 по 15 октября молодежь сможет узнать о пенсионной и финансовой грамотности в ходе тренингов, TikTok-челленджа, online-викторин и опросов. Подготовлены offline деловые игры «MAXиУМ» и «PRосто».

Ярким событием станет offline квест «Навигатор. Перезагрузка», где участникам предстоит пройти 13 игровых треков, где игроки смогут проверить свои знания об истории пенсионного обеспечения в России, современной пенсионной системе России, финансовой грамотности и безопасности.

По итогам мероприятий победителей ждут призы и подарки.