Приём заявок на грант «Туризм» стартует в Липецкой области 8 июля. Эта мера поддержки действует в регионе уже не первый год, она появилась по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Предприниматель может получить до 15 млн рублей. При этом он обязан выделить 30% из собственных средств на софинансирование проекта. Согласно условиям, грант необходимо использовать в течение 12 месяцев со дня поступления на расчетный счет. А срок введения объекта в эксплуатацию должен составлять не более 24 месяцев. Средства можно направить на приобретение земельных участков, оборудования, мебели, материалов, инвентаря, разработку проектной документации, а также на покупку или строительство, ремонт и переустройство помещений, подключение к коммуникациям. Важно, что на покупку инвентаря и материалов должно быть направлено не более 20% от суммы.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: +7 (4742) 55-13-65, или на сайте в разделе гранты, подать заявку – в липецком Фонде поддержки МСП по адресу: ул. Кузнечная, д. 8, каб. 408 (Центр «Мой Бизнес»).

В прошлом году поддержку в размере 36 млн рублей получили четыре проекта. Три из них в Задонской районе – бутик-отель с рестораном купеческой кухни «Усадебный дом с аркой», гостевые дома «Мальвы», кафе «Сырная Марка» и один в Липецке – глэмпинг на базе парка технических видов спорта на ул. Сырская.

«Туризм и Липецкая область – хороший тандем. Несколько лет назад мы завлекали гостей событийными фестивалями, а сегодня к нам приезжают провести выходные в любое время года. А некоторые уже рассматривают наш регион как место для проведения небольшого отпуска – запросы на такой отдых есть и для этого нужна инфраструктура», – прокомментировал Игорь Артамонов.