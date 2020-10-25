В Липецкой области третий день подряд обновляется рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом

За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 84 человек (днем ранее было 82). Такие данные представлены 25 октября на сайте стопкоронавирус.рф.
Заболеваемость третий день подряд продолжает обновлять рекорд по суточному приросту.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 50
- Грязинский район – 3
- Данковский район – 4
- Добринский район – 5
- Елецкий район – 3
- Задонский район – 6
- Краснинский район – 2
- Лев-Толстовский район – 1
- Становлянский район – 1
- Тербунский район – 5
- Хлевенский район – 4
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7604 заражения новой коронавирусной инфекцией, 6421 человек выздоровел (за последние сутки – 92).
Также, согласно опубликованной статистике, за время пандемии в Липецкой области от коронавируса умерли 65 человек.