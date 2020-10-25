В регионе

В Липецкой области третий день подряд обновляется рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом

8 часов назад
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За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 84 человек (днем ранее было 82). Такие данные представлены 25 октября на сайте стопкоронавирус.рф.

Заболеваемость третий день подряд продолжает обновлять рекорд по суточному приросту.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 50
  • Грязинский район – 3
  • Данковский район – 4
  • Добринский район – 5
  • Елецкий район – 3
  • Задонский район – 6
  • Краснинский район – 2
  • Лев-Толстовский район – 1
  • Становлянский район – 1
  • Тербунский район – 5
  • Хлевенский район – 4

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7604 заражения новой коронавирусной инфекцией, 6421 человек выздоровел (за последние сутки – 92).

Также, согласно опубликованной статистике, за время пандемии в Липецкой области от коронавируса умерли 65 человек.

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