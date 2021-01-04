В регионе

В Липецкой области – три новые жертвы коронавируса. Данные на 4 января

7 часов назад
115 посмотрели

За последние сутки в Липецкой области выявили 166 случаев коронавируса. 33 человека выздоровели, трое – умерли.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 90
  • Грязинский район – 27
  • Данковский район – 2
  • Добринский район – 14
  • Елецкий район – 14
  • Задонский район – 3
  • Краснинский район – 1
  • Липецкий район – 8
  • Усманский район – 1
  • Чаплыгинский район – 6

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 685 случаев новой коронавирусной инфекции, 12 464 человека выздоровели, 268 – умерли.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

Подписка
Уведомлять меня о
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments