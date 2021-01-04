Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 685 случаев новой коронавирусной инфекции, 12 464 человека выздоровели, 268 – умерли.

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