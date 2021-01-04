За последние сутки в Липецкой области выявили 166 случаев коронавируса. 33 человека выздоровели, трое – умерли.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 90
- Грязинский район – 27
- Данковский район – 2
- Добринский район – 14
- Елецкий район – 14
- Задонский район – 3
- Краснинский район – 1
- Липецкий район – 8
- Усманский район – 1
- Чаплыгинский район – 6
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 685 случаев новой коронавирусной инфекции, 12 464 человека выздоровели, 268 – умерли.