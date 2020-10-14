В Липецкой области у 58 человек за сутки подтвердился диагноз коронавирус. Данные на 14 октября

За последние сутки в Липецкой области COVID-19 выявили у 58 человек (днем ранее было 56).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 23

г. Елец – 5

Воловский район – 1

Грязинский район – 8

Добринский район – 2

Елецкий район – 3

Задонский район – 3

Измалковский район – 1

Краснинский район – 2

Становлянский район – 3

Тербунский район – 4

Усманский район – 1

Хлевенский район – 2

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 6793 заражения коронавирусом, 5785 человек выздоровели, 54 – умерли.