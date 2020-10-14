В Липецкой области у 58 человек за сутки подтвердился диагноз коронавирус. Данные на 14 октября

За последние сутки в Липецкой области COVID-19 выявили у 58 человек (днем ранее было 56).
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 23
- г. Елец – 5
- Воловский район – 1
- Грязинский район – 8
- Добринский район – 2
- Елецкий район – 3
- Задонский район – 3
- Измалковский район – 1
- Краснинский район – 2
- Становлянский район – 3
- Тербунский район – 4
- Усманский район – 1
- Хлевенский район – 2
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 6793 заражения коронавирусом, 5785 человек выздоровели, 54 – умерли.