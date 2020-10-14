В регионе

В Липецкой области у 58 человек за сутки подтвердился диагноз коронавирус. Данные на 14 октября

3 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области COVID-19 выявили у 58 человек (днем ранее было 56).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 23
  • г. Елец – 5
  • Воловский район – 1
  • Грязинский район – 8
  • Добринский район – 2
  • Елецкий район – 3
  • Задонский район – 3
  • Измалковский район – 1
  • Краснинский район – 2
  • Становлянский район – 3
  • Тербунский район – 4
  • Усманский район – 1
  • Хлевенский район – 2

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 6793 заражения коронавирусом, 5785 человек выздоровели, 54 – умерли.

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