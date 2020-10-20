В Липецкой области у 74 человек выявили коронавирус. Данные на 20 октября

За последние сутки в Липецкой области выявили 74 новых случая заражения коронавирусом (днем ранее был 71). Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 33

Грязинский район – 18

Данковский район – 2

Добринский район – 10

Задонский район – 2

Лебедянский район – 1

Липецкий район – 3

Тербунский район – 1

Чаплыгинский район – 3

Всего за время пандемии в регионе 7204 заразились “короной”, 6012 человек выздоровели, 60 – умерли.