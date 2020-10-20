В регионе

В Липецкой области у 74 человек выявили коронавирус. Данные на 20 октября

2 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области выявили 74 новых случая заражения коронавирусом (днем ранее был 71). Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 33
  • Грязинский район – 18
  • Данковский район – 2
  • Добринский район – 10
  • Задонский район – 2
  • Лебедянский район – 1
  • Липецкий район – 3
  • Тербунский район – 1
  • Чаплыгинский район – 3

Всего за время пандемии в регионе 7204 заразились “короной”, 6012 человек выздоровели, 60 – умерли.

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