В Липецкой области у 74 человек выявили коронавирус. Данные на 20 октября

За последние сутки в Липецкой области выявили 74 новых случая заражения коронавирусом (днем ранее был 71). Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 33
- Грязинский район – 18
- Данковский район – 2
- Добринский район – 10
- Задонский район – 2
- Лебедянский район – 1
- Липецкий район – 3
- Тербунский район – 1
- Чаплыгинский район – 3
Всего за время пандемии в регионе 7204 заразились “короной”, 6012 человек выздоровели, 60 – умерли.