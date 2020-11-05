В Липецкой области убрали 87% площадей под сахарной свеклой

По оперативным данным управления сельского хозяйства Липецкой области, в регионе убрано 87% площадей под сахарной свеклой. Получено 2 миллиона 919 тысяч тонн сладких корней. Всего предстоит убрать более 97 тысяч гектаров. Лидер по валовому сбору – Задонский район. Там получено 509 тысяч тонн свеклы.

Средняя урожайность по региону составляет 344,2 ц/га. Отличную для этого года урожайность демонстрируют данковские (501 ц/га), становлянские (457,9 ц/га) и чаплыгинские (414,6 ц/га) аграрии.

Переработку свеклы ведут все шесть заводов региона. На 5 ноября переработано 2 миллиона 114 тысяч тонн сахарной свеклы, выработано 361,4 тысячи тонн сахара. Сахаристость остается очень высокой и составляет 20,97%. По этому показателю Липецкая область продолжает лидировать в России. Кроме того, Добринский сахарный завод вывел на хранение для дальнейшей переработки более 28,5 тысячи кубических метров сиропа.

«Липецкие земледельцы сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке сахарной свеклы, применяя на полях самые современные научные разработки», – отмечает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.