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В Липецкой области участились загорания сухой травы

2 часа назад
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С наступлением сухой теплой и ветреной погоды резко увеличивается количество выездов подразделений пожарной охраны на тушение сухой растительности и мусора.

Только за прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 144 загорания сухой травы на общей площади – 69,78 га. Наибольшее количество очагов зарегистрировано в следующих муниципальных районах:

  • Добринский р-он – 17 очагов на общей площади 0,735 га;
  • Липецкий р-он – 16 очагов на общей площади 29,44 га;
  • Грязинский р-он – 12 очагов на общей площади 13,25 га.

С нарастающим итогом с начала пожароопасного периода 2021 года зарегистрировано 673 загорания сухой травы на общей площади 234,389 га.

В Липецкой области введён особый противопожарный режим.

Главное управление МЧС России по Липецкой области напоминает жителям и гостям области:

  1. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек;
  2. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
  3. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать прошлогоднюю траву;
  4. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов, выполните метровую обсыпку гаражей и сараев землей или песком.

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