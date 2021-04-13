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С наступлением сухой теплой и ветреной погоды резко увеличивается количество выездов подразделений пожарной охраны на тушение сухой растительности и мусора.

Только за прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 144 загорания сухой травы на общей площади – 69,78 га. Наибольшее количество очагов зарегистрировано в следующих муниципальных районах:

Добринский р-он – 17 очагов на общей площади 0,735 га;

Липецкий р-он – 16 очагов на общей площади 29,44 га;

Грязинский р-он – 12 очагов на общей площади 13,25 га.

С нарастающим итогом с начала пожароопасного периода 2021 года зарегистрировано 673 загорания сухой травы на общей площади 234,389 га.

В Липецкой области введён особый противопожарный режим.

Главное управление МЧС России по Липецкой области напоминает жителям и гостям области: