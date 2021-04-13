С наступлением сухой теплой и ветреной погоды резко увеличивается количество выездов подразделений пожарной охраны на тушение сухой растительности и мусора.
Только за прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 144 загорания сухой травы на общей площади – 69,78 га. Наибольшее количество очагов зарегистрировано в следующих муниципальных районах:
- Добринский р-он – 17 очагов на общей площади 0,735 га;
- Липецкий р-он – 16 очагов на общей площади 29,44 га;
- Грязинский р-он – 12 очагов на общей площади 13,25 га.
С нарастающим итогом с начала пожароопасного периода 2021 года зарегистрировано 673 загорания сухой травы на общей площади 234,389 га.
В Липецкой области введён особый противопожарный режим.
Главное управление МЧС России по Липецкой области напоминает жителям и гостям области:
- Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек;
- Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
- Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать прошлогоднюю траву;
- Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов, выполните метровую обсыпку гаражей и сараев землей или песком.