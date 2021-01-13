Заместитель прокурора Липецкой области Павел Коростелев утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело, возбужденное 9.07.2020 по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

По версии следствия, с 1997 года обвиняемый, являющийся, так называемым, «вором в законе», отбывая наказание в ФКУ Т-2 УФСИН России по Липецкой области, занимал высшее положение в преступной иерархии, пропагандировал «воровские идеи», сплачивая, тем самым, лиц криминальной направленности.

Указанный статус сохранялся им с целью закрепления преступного влияния в области и извлечения имущественной и неимущественной выгоды для себя и иных лиц путем разрешения споров и конфликтов между лицами, придерживающимися криминальной идеологии, а также создания благоприятных условий для содержания в местах лишения свободы и следственных изоляторах.

Обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого деяния не признал.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет, сообщает прокуратура Липецкой области.