РИА Рейтинг подготовил очередное исследование, в котором проанализировал долю просроченной задолженности населения перед банками. Из него следует, что в 2020 году платежная дисциплина заемщиков улучшилась лишь в 15 регионах России.

В 2020 году регионов с ухудшением платежной дисциплиной населения оказалось более 80% (70 из 85 регионов).

Наибольший рост доли просрочки в 2020 году наблюдался в Калининградской области, где она за прошедший год выросла на 1,6 процентного пункта. Также ощутимый прирост был в Чеченской Республике и Липецкой области (+1 процентный пункт).

Самая высокая доля просроченной задолженности, несмотря на ее существенное снижение, остается у Республики Ингушетия (7,8%), но для сравнения, три года назад она была на уровне 24%.

Липецкая область в этом рейтинге расположилась на 68 месте. Доля просроченных кредитов на начало 2021 года в регионе составила 5,17%.

Самыми дисциплинированными оказались жители Ненецкого автономного округа (1,66%), Севастополя (1,88%), Ямало-Ненецкого автономного округа (2,25%).

В целом по России доля просроченных кредитов на начало года составляет 4,38%.