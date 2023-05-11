Указом Президента Российской Федерации от 10.05.2023 № 332 «О назначении судей федеральных судов» судьей Липецкого областного суда назначена Ольга Александровна Наставшева.

Ольга Александровна Наставшева имеет стаж работы по юридической профессии свыше 19 лет. Окончила Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Была курсантом Липецкого филиала Воронежского института МВД РФ, затем следователем и старшим следователем СУ при УВД Октябрьского округа города Липецка. С 2009 по 2014 годы работала в отделе кадров Управления Судебного департамента в Липецкой области, с 2014 по 2016 годы занимала должность помощника судьи Октябрьского районного суда города Липецка. В октябре 2016 года была назначена судьей Добринского районного суда Липецкой области.

Указом Президента Российской Федерации от 10.05.2023 № 332 «О назначении судей федеральных судов» заместителем председателя Октябрьского районного суда Липецка назначен Руслан Владимирович Курдюков.

Руслан Владимирович Курдюков имеет стаж работы по юридической профессии свыше 25 лет. Окончил Воронежский государственный университет. В 2012 году был назначен на должность мирового судьи Усманского судебного участка №3 Усманского судебного района Липецкой области, с 2016 по 2021 года работал мировым судьей судебного участка № 6 Октябрьского судебного района Липецка, с 2021 года судьей Октябрьского районного суда Липецка.

Указом Президента Российской Федерации от 10.05.2023 № 332 «О назначении судей федеральных судов» заместителем председателя Правобережного районного суда Липецка назначена Оксана Владимировна Генова.

Оксана Владимировна Генова имеет стаж работы по юридической профессии 29 лет. Окончила Воронежский государственный университет. С 1993 по 1997 года работала в должности секретаря суда, секретаря судебного заседания Октябрьского районного народного суда Липецка, затем юрисконсультом в АО «НЛМК». А в 2009 году была назначена на должность мирового судьи судебного участка № 28 Советского судебного района Липецка. В 2013 году занимала должность судьи Октябрьского районного суда Липецка, с 2014 года судья, заместитель председателя Елецкого городского суда Липецкой области.

Информация объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области.