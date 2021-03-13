По данным управления Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области по состоянию на 3 марта 2021 года в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций содержатся сведения о 24 региональных отделениях политических партий, зарегистрированных на территории Липецкой области.

На основании вступивших в законную силу решений Верховного суда Российской Федерации и распоряжений Министерства юстиции Российской Федерации в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о ликвидации двух региональных отделений политических партий в Липецкой области – «Родная партия» и «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ».

В связи с внесением в ЕГРЮЛ записей о ликвидации вышеуказанные региональные отделения в Липецкой области политических партий исключены из ведомственного реестра зарегистрированных некоммерческих организаций управления Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области.