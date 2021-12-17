Комитет по экономике рекомендует внести на ближайшей сессии изменения в Закон Липецкой области «О финансовой поддержке граждан в сфере содействия занятости населения».

Законопроект устанавливает возможность получения единовременной финансовой помощи безработными гражданами, вставшими на учет в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход, то есть самозанятым.

Также материальную поддержку при трудоустройстве на временную работу по направлению службы занятости смогут получить выпускники, которые ищут работу в течение года после окончания обучения. Выплата будет предоставляться в течение двух месяцев, ее размер составит до 3 000 руб. в месяц.

– Во-первых, увеличивается возрастная планка – до 25 лет. Во-вторых, эту поддержку смогут получать выпускники не только учреждений среднего профессионального, но и высшего образования,- отметила на комитете заместитель начальника управления социальной политики Липецкой области Елена Походаева.

Помимо этого, устанавливается единый размер материальной поддержки для участников общественных работ. Сумма будет равна двукратной минимальной величине пособия по безработице в месяц.

Наиболее незащищенной категории граждан, а именно женщинам в декрете с ребенком до 3-х лет, а также пенсионерам компенсируют до 3000 рублей за прохождение медосмотра, в случае, если они будут получать дополнительное профессиональное образование.