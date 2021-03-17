С 18 марта 2021 года года в Липецкой области вступают в силу новые тарифы на эвакуацию задержанных транспортных средств.

Тариф на перемещение задержанных транспортных средств категорий А, В, М, С, D, BE, СЕ, DE и негабаритных транспортных средств составит 3517 рублей.

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств следующие:

Категория А, М – 37 руб./час

Категория В, D массой до 3,5тонн – 52 руб./час

Категория C, BE, CE, DE, D массой более 3,5 тонны – 81 руб./час

Негабаритное транспортное средство – 109 руб./час

По результатам проведенных торгов определены следующие исполнители данных услуг на территории региона:

ООО «Меридиан» (территории Добринского, Грязинского, Липецкого, Хлевенского, Усманского муниципальных районов, городского округа г. Липецк, городских поселений г. Грязи и г. Усмань);

ООО «Автотехосмотр» (территории Долгоруковского, Задонского, Воловского, Измалковского, Елецкого, Тербунского, Становлянского муниципальных районов, городского округа г. Елец и городского поселения г. Задонск);

ИП Петунина В.Н. (территории Данковского, Добровского, Краснинского, Лебедянского, Лев-Толстовского, Чаплыгинского муниципальных районов, городских поселений г. Данков и г. Чаплыгин).

По всем возникающим вопросам, связанным с превышением утвержденных тарифов можно обратиться в управление потребительского рынка по телефонам: 8 (4742) 72-06-00, 27-21-16, по электронной почте td@admlr.lipetsk.ru или по адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, д.1.

В ведомстве напомнили, что возврат задержанных транспортных средств их владельцам (представителям) осуществляется незамедлительно после устранения причины их задержания. Лицо, привлеченное к административной ответственности за административное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, оплачивает стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного средства в срок, не превышающий 30 календарных дней (приказ управления от 08.02.2017 № 3-ц).

Завышение принятых управлением тарифов является нарушением установленного порядка ценообразования и может стать основанием для привлечения к административной ответственности по ч. 1 статьи 14.6 КоАП РФ.

Нарушение части 1 статьи 14.6 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара (работы, услуги).

В соответствии со статьей 27.13 КоАП РФ за нарушение определенных правил дорожного движения (вождение автомобиля без свидетельства о регистрации транспортного средства или водительского удостоверения, с неисправной тормозной системой, за нарушения правил стоянки и остановки, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отказ от медицинского освидетельствования и другие) применяется задержание транспортного средства и впоследствии его перемещение на специализированную стоянку.

Помимо штрафа за нарушение правил дорожного движения нарушитель обязан оплатить стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке.