В Липецкой области установили величину прожиточного минимума за 3-й квартал 2020 года. Она меньше, чем была во втором

По сравнению со вторым кварталом текущего года величина прожиточного минимума в Липецкой области уменьшилась на 17 рублей в расчете на душу населения. За третий квартал 2020 года она равна 9 928 рублей, во втором квартале 2020 года было 9 945 рублей.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составляет 10 709 рублей (во втором квартале было 10 742 рубля).

Соответственно, для пенсионеров этот показатель за 3-й квартал установлен на отметке 8 276 рублей (было 8 312 рублей).

Для детей – 10 136 рублей (было 10 215 рублей).

Федеральным законом прожиточный минимум определен как стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально.

Эти сведения используются для оценки уровня жизни в Липецкой области и являются основой для расчета размера различных мер социальной поддержки малообеспеченным.

Отметим, что в течение последних лет величина прожиточного минимума именно за второй квартал в Липецкой области является наибольшей за год.

3 квартал 2020 г.