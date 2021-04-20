На очередной 53-й сессии регионального парламента депутаты внесли поправки в Закон Липецкой области “О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб”.

Право на ежемесячную денежную компенсацию за наем жилых помещений будут иметь специалисты трудоустроенные не менее чем на 1 ставку. Сегодня такой льготой пользуются врачи государственных медицинских организаций области, расположенных на территориях районов, а также Липецка и Ельца, работающие по наиболее дефицитным специальностям, а также фельдшеры скорой помощи государственных медицинских организаций. По словам разработчиков документа, такие изменения позволят эффективно использовать бюджетные средства.