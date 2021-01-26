Сегодня комиссия Липецкого областного Совета депутатов рассмотрела изменения в областной закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».

В представленном законопроекте определен порядок рассмотрения комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав материалов, не связанных с делами об административных правонарушениях. Это, например, непосещение ребенком школы, конфликтные ситуации, случаи, связанные с отчислением ученика, не достигшего 16-ти лет. В порядке указываются основания рассмотрения таких материалов, порядок их подготовки к заседанию комиссии, сроки их рассмотрения, ход заседания комиссии, а также порядок обжалования ее постановлений.

Кроме того, в документе уточняются полномочия, как самой комиссии по делам несовершеннолетних, так и ее председателя, его заместителя, ответственного секретаря и членов комиссии. Они касаются организации работы, проведения заседаний и контроля исполнения принятых комиссией решений.

На следующей неделе представленный законопроект рассмотрит комитет регионального парламента по законодательству и правовым вопросам.