Такие изменения в закон «Об оплате труда работников областных государственных учреждений» сегодня рассмотрела комиссия регионального парламента.

Повышается зарплата отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных Указом Президента РФ в 2012 году. Это педагоги, врачи, работники социальной службы и сферы культуры. Их должностные оклады индексируются в соответствии с уровнем инфляции. В 2021 году она прогнозно составит 3,6% – настолько сегодня предлагается увеличить и оклады бюджетников.

Депутат Оксана Глотова уточнила, какого количества человек коснется это повышение. По словам первого заместителя начальника управления финансов Липецкой области Ларисы Бурловой, это порядка 70 тысяч работников бюджетной сферы.

Член комиссии, инспектор труда Федерации профсоюзов Липецкой области Наталья Полякова озвучила, что отраслевые профсоюзы в целом законопроект поддерживают, но главное, чтобы повышение осуществлялось не за счет стимулирующих и компенсационных выплат.

Докладчики заверили, что данные выплаты уменьшены не будут. На индексацию окладов бюджетников направят дополнительные средства. На реализацию данного законопроекта из областного бюджета планируется выделить 875 млн. рублей.

Комиссия облсовета поддержала представленный документ. На следующей неделе он будет вынесен на рассмотрение комитета по экономике.