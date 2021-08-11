Об этом сообщил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. Сегодня комиссия регионального парламента рассмотрела и одобрила изменения в Закон «О порядке предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда Липецкой области».

На следующей неделе законопроект будет вынесен на рассмотрение профильного комитета, а затем на сессию.

В действующем законе норма предоставления жилого помещения для лиц из числа детей-сирот определена от 32 до 40 кв. метров. При этом, количество квартир для данной категории в многоквартирном доме ограничено долей в 25%. Оставшиеся 75% застройщику надо будет продать на рынке самостоятельно. Поэтому строительство квартир-малометражек не вызывает заинтересованности со стороны строителей. В целях изменения существующей ситуации и возможности приобретения большего количества жилья, предлагается увеличить диапазон нормы общей площади помещений, выделяемых сиротам, до 45 кв. метров.

-Депутатский корпус держит на постоянном контроле проблему предоставления жилья детям-сиротам. Мы неоднократно увеличивали средства на эти цели из областного бюджета. Софинансирование также идет из федеральной казны. Но возникли препятствия с освоением этих средств, так как на рынке жилья сегодня нет квартир подходящих параметров. Поэтому мы увеличиваем площадь до 45 метров, чтобы была возможность приобрети как можно больше жилья для данной категории, – отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. – Вместе с администрацией области прорабатываются и другие варианты по решению проблемы обеспечения жильем детей-сирот.

Предполагается, что новые нормы начнут действовать сразу же с момента опубликования принятых поправок.