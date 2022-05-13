Два соответствующих законопроекта рассмотрели на комиссии Липецкого облсовета. Стипендия студентов-целевиков, обучающихся по медицинскому профилю возрастет в пять раз, а к “Губернаторскому миллиону” добавят еще 500 тысяч рублей.

Как сообщил председатель Липецкого облсовета Дмитрий Аверов, теме дефицита врачей в региональном здравоохранении был посвящен профильный комитет. Сегодня администрация внесла сразу несколько законодательных инициатив для решения этой проблемы.

— Сейчас есть высокая конкуренция среди регионов за ценные кадры. Увеличение размера выплат, во-первых, повысит эффективность целевого обучения будущих врачей. И станет инструментом для привлечения в Липецкую область большего количества медиков узких специальностей, — отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов.

Так, законопроектом предлагается пятикратно увеличить размер стипендии студентам-медикам, обучающимся по целевому направлению. После получения образования они обязаны отработать по специальности в государственном учреждении региона не менее 5 лет. Ранее размер стипендии составлял 1340 рублей. Теперь она увеличится до 6700 рублей.

Дополнительная потребность средств из областного бюджета составит около 48 миллионов рублей ежегодно. Под увеличение стипендий сегодня попадают 760 целевиков.

Также по словам Дмитрия Аверова, предлагается увеличить размер единовременной социальной выплаты врачам дефицитных специальностей, впервые трудоустроившимся на территории области, до 1,5 миллиона рублей. В ближайшее время в регион планируется привлечь 30 медиков.

Внесение изменений потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета в сумме 15 миллионов рублей.

Данные законопроекты будут вынесены на рассмотрение комитета по социальным вопросам 17 мая. Окончательные решения будут приняты на ближайшей сессии регионального парламента 26 мая.