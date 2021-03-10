Агентство РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики подготовили рейтинг регионов РФ по доступности покупки жилья в ипотеку.

Липецкая область по этому показателю расположилась на 21 месте среди всех субъектов России. В 2020 году оформить покупку квартиры в ипотеку могли 37,5% семей (в 2019 – 34,2%).

Наши соседи, Воронежская область – на 32 месте (34,2%), Белгородская – на 36-м (33,7%), Тамбовская – на 65-м (26,8%).

При этом эксперты отмечают существенный прогресс по местам в рейтинге Белгородской области за год. Этот регион за 2020 год поднялся на 19 мест в рейтинге. Прогресс в 16 мест наблюдался в Воронежской области.

В четверке регионов-лидеров по доступности расположились: Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ненецкий автономный округ.

В 9 регионах менее 20% семей могут приобрести типовую «двушку» используя ипотечный заем. Замыкают рейтинг: Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Севастополь, Республика Крым, Республика Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Тыва.

В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность платить ежемесячный платеж по кредиту при приобретении жилья в ипотеку и осуществлять повседневные расходы. Доля семей, для которых доступна покупка квартиры, оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался для приобретения семьей двухкомнатной квартиры среднего качества в своем регионе площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе в 30%. Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплаты НДФЛ и корректировались на региональный прожиточный минимум на каждого члена семьи. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, тратится на выплату ипотеки, 30% – на прочие расходы.