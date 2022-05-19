В Липецкой области увеличилось число совершенных подростками преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. За сбыт и хранение наркотиков в прошлом году следователями регионального СК России направлено в суд 9 уголовных дел в отношении несовершеннолетних. С начала этого года уже 6 подростков, пойманных при размещении «закладок», стали фигурантами уголовных дел.

Следственная практика показывает, что в преступную сферу вовлекаются подростки из различных семей, независимо от уровня достатка и социального положения родителей. Целью совершения этих преступлений является получение материального вознаграждения.

Подростки чаще всего распространяют наркотики с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), откуда и получают информацию о возможности нелегального заработка от размещения наркотических средств в тайники («закладки»). Вступая в переписку с лицами, осуществляющими деятельность по распространению наркотических средств, они получают сведения о месте хранения «оптовых» партий, после чего наркотики сбывают в разовых дозах, делая «закладки» в различных местах.

Общественная опасность данного преступления заключается в том, что незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ означает их неконтролируемое распространение и употребление. Это негативно влияет на состояние здоровья населения, социально-психологическую атмосферу, экономику, политику и правопорядок.

Законодатель предусмотрел строгую ответственность за незаконный оборот наркотических средств. В соответствии с ч. 1 ст. 228.1 УК РФ наказание за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрено от 4 до 8 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до одного года. При этом ответственность лица наступает независимо от размера наркотического или психотропного вещества.

Срок наказания увеличивается до 12 лет лишения свободы за совершение преступлений с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» (ч. 2 ст.228.1 УК РФ).

Деяния, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 вышеуказанной статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору, либо с наркотическими и психотропными веществами в значительном размере предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. За аналогичные деяния, совершенные организованной группой или в отношении наркотических средств в крупном размере предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей, совершенные в особо крупном размере – от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Уголовный кодекс РФ предусмотрел сокращение низшего предела наказания в виде лишения свободы наполовину несовершеннолетним, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств. Вместе с этим, данное сокращение наказания не освобождает их от его отбывания в условиях изоляции от общества. Судебная практика показывает, что с учетом высокой общественной опасности преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, несовершеннолетним назначаются наказания от 3 до 5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательных и исправительных колониях.