29 января 2021 года в арбитражном суде Липецкой области состоялось итоговое совещание. С докладом по итогам деятельности за 2020 год выступила председатель суда Татьяна Михайловна Щедухина, а также заместители председателя по своим направлениям работы.

В 2020 году в суд для рассмотрения в первой инстанции поступило 10 065 заявлений, что на 23% меньше прошлого года.

В 2020 году судом рассмотрено 8120 дел.

Споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, в 2020 году рассмотрено 2125 (3869 в аналогичном периоде прошлого года).

Споров, возникающих из гражданских правоотношений, судом рассмотрено 5313. В прошлом году их было рассмотрено 6383.

В 2020 году в суд поступило 1683 заявления о несостоятельности (банкротстве), в 2019 году таких заявлений было 917. Рост составил 84%.

Особенно выросло количество заявлений о несостоятельности (банкротстве) физических лиц – в 2,3 раза (1539 заявлений в 2020 году против 660 заявлений в 2019 году). В 2020 году несостоятельными (банкротами) признаны 833 гражданина.

Суд работает в достаточно напряженных условиях. Среднемесячная нагрузка на судью в 2020 году составила 105 дел, в 2019 году году этот показатель соответствовал 95 дел. Нагрузка в Арбитражном суде Липецкой области одна из самых высоких в судах Центрального округа.

Кроме того, на совещании были озвучены аспекты взаимодействия с вышестоящими инстанциями, кадровая деятельность суда, вопросы гласности и открытости правосудия.

По итогам деятельности суда за 2020 год были вручены награды. Так, лучшим судьей признана Е.Ф. Пустохина, а лучшим судебным составом признан 2-й судебный состав. Грамоты и благодарности Арбитражного суда Липецкой области получили работники аппарата суда.