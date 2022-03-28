В 2021 году в Липецкой области было выявлено четыре компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Три из них маскировались под микрофинансовые организации, а одна — под ломбард, который осуществлял незаконную деятельность под вывеской комиссионного магазина.

Опасность обращения к нелегальным кредиторам заключается в том, что они действуют вне закона, могут совершить подлог документов, назначить неконтролируемо высокие проценты и взыскивать задолженность, нередко прибегая к криминальным способам. Взаимодействие с ними грозит потерей средств или имущества.

«Прежде чем взять заем в финансовой компании или доверить ей средства, необходимо удостовериться в ее легальности: работать с физическими лицами могут только организации, у которых есть лицензия или разрешение на деятельность от Банка России. Проверить это можно на сайте мегарегулятора в специальном разделе», — комментирует эксперт липецкого отделения Банка России Оксана Щеглова.

Кроме того, стоит выяснить, не значится ли организация в предупредительном перечне: с прошлого года Банк России публикует на своем сайте список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Данный реестр обновляется ежедневно. Сейчас в этом списке с регистрацией в Липецкой области значатся семь организаций.

Стоит отметить, что современные технологии позволяют злоумышленникам обманывать людей в Интернете, где отсутствуют территориальные границы, поэтому жертвами онлайн-аферистов могут стать и жители Липецкой области.

«Тенденция перехода мошенников в онлайн-среду, наметившаяся ранее, продолжилась в 2021 году. Учитывая это, Банк России перестроил процессы мониторинга для более оперативного выявления подобных проектов и предупреждения граждан. По инициативе регулятора сайты, используемые для совершения мошеннических действий в финансовой сфере, блокируются во внесудебном порядке в течение нескольких дней», — резюмирует Оксана Щеглова.