В Липецкой области в 2027 году заменят 175 лифтов

В 2027 году Фонд капитального ремонта Липецкой области планирует установить 175 современных лифтов в 75 многоквартирных домах высотой от 6 до 15 этажей.

«Наша задача — обеспечить комфорт и безопасность липчан. Мы понимаем, что для многих жителей, особенно старшего поколения, замена лифта — долгожданное событие. Поэтому контролируем сроки и следим за тем, чтобы работы велись без задержек», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2026 году в Липецке и Ельце уже заменили 77 лифтов в 27 домах. Новое оборудование установили вместо подъёмников, выработавших нормативный срок эксплуатации. Благодаря этому пользоваться лифтами стало комфортнее и безопаснее для около 10 тысяч жителей.

«На следующий год запланирована установка 175 лифтов — это более чем вдвое превышает объёмы текущего года. Грузоподъёмность нового оборудования составит от 400 до 630 килограммов, скорость движения — до одного метра в секунду», — сообщил генеральный директор ФКР Липецкой области Сергей Якунин.

При замене лифтов подрядчики обновляют кабины, двери шахт и системы управления, а также устанавливают современные устройства безопасности. Они контролируют закрытие дверей, ограничивают скорость и останавливают кабину при нештатной ситуации.

Микропроцессорная система обеспечивает точную остановку на уровне этажа. Инфракрасные датчики по всей высоте дверного проёма обнаруживают препятствие и не позволяют дверям закрыться, пока в проёме находится человек или предмет.

Согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, лифты, выработавшие нормативный срок эксплуатации, должны быть заменены до 2030 года. Это касается и домов, где средства на капитальный ремонт накапливают на специальных счетах. Работы необходимо провести в сроки, установленные региональной программой.