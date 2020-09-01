В Липецкой области в День знаний наградили школьников – победителей дистанционных конкурсов по ПДД

В период самоизоляции сотрудники ГИБДД в дистанционном формате проводили разнообразные конкурсы, посвященные дорожной безопасности. По их результатам выбрали победителей, но церемонию награждения отложили до снятия ограничительных мер.

День знаний стал для ребят и их педагогов двойным праздником. С соблюдением предписанных мер безопасности сотрудники Госавтоинспекции пришли в образовательные организации региона, чтобы наградить лучших.

Так, в областном центре поощрили около сотни школьников, которые приняли участие в традиционной акции «Письмо ЮИД». Надо отметить, что в этом году к ребятам присоединились и родители.

К примеру, председатель родительского комитета пятьдесят девятой липецкой школы «Перспектива» Ирина Казеннова обратилась к водителям-лихачам с просьбой не забывать о том, что уважение должно присутствовать не только в личных отношениях, но и к коллегам-водителям, ведь от этого зависят жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

Педагог добринского лицея номер один Ирина Ростовцева в рамках акции «ПДД знаю сам – научу другого» приняла участие с оригинальным анимационным вопросом на знание правил поведения после выхода из автобуса.

Юные инспекторы движения из Ельца Виктория Боева и Софья Лукина продемонстрировали высокий уровень знаний в викторине «Знатоки ПДД».

Все участники были рады получить награды и уже с нетерпением ждут дальнейших познавательных мероприятий по тематике дорожной безопасности.

Всего в области в эти дни поощрят более 250 детей и взрослых, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области