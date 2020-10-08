В Липецкой области сразу два краеведа в этом году получат премию Трунова

Областная премия имени М.П. Трунова вручается за лучшие исследовательские работы в области научного краеведения, внесшие значительный вклад в изучение истории Липецкой области.

В этом году ее вручат двум победителям.

Один из них – Сергей Юров. Он получит награду за лучшую научно-популярную работу в области исследования истории и краеведения города Липецка и Липецкой области: книгу «Липецк в прошлом. Усадьбы и их владельцы в конце XVIII – начале XX века».

Сергей Юров уже был победителем премии Трунова в 2014 году за книгу «Город Романов-в-степи и его округа». Эта работа была признана лучшей среди научно-популярных трудов по краеведению.

Еще один победитель областной премии в области краеведения – Владислав Ермаков. Он получит награду в номинации за лучшую школьную работу: «Боевой и жизненный путь Б.М. Сидельникова, автора надписи на рейхстаге «Мы из Ельца».

Премию Трунова вручают ежегодно уже 17 лет подряд. Количество соискателей с каждым годом растет. Труды номинантов хранятся в фонде областной научной библиотеки.

Михаил Трунов – основатель Липецкого областного краеведческого музея. Ему музей обязан интереснейшими и ценнейшими коллекциями, подчас приобретенные на личные средства. Это не только уникальные вещественные источники – предметы быта, оружие, произведения искусства, но и многочисленные документальные материалы, редкие книги, газеты, плакаты, листовки, кропотливо собранные им за весь период работы в музее с 1909 по 1925 гг. Уникальна коллекция листовок с приказами и распоряжениями органов Советской власти г. Липецка с первых дней ее существования.

Общественная деятельность Михаила Павловича Трунова имела огромное значение для развития культуры небольшого провинциального городка. Врач по профессии, он создал Липецкое Петровское общество распространения научных и практических знаний, Липецкий краеведческий музей, архив, библиотека. По его инициативе и при непосредственном участии был создан музей имени Г.В. Плеханова.

Михаил Павлович первым ввел в научный оборот сведения о Гагаринской верхнепалеолитической стоянке, стал одним из первых исследователей истории Липецких железоделательных заводов и курорта Липецких минеральных вод.

Премия Трунова считается одной из самых престижных. Его именем в Липецке названа улица в микрорайоне Университетский.