Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Липецкой области в январе 2021 г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 4,3 млрд рублей, или 94,8% к январю 2020 года. Такие цифры приводит Липецкстат.

Производство основных продуктов животноводства в январе 2021 г. характеризуется следующими данными:

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе т.г. составил 755 килограммов (105,3% к январю 2020 г.), яйценоскость кур-несушек составила 22 штуки, год назад – 24 штуки.

Поголовье крупного рогатого скота на 1 февраля 2021 г. в хозяйствах всех категорий (по расчётам) составило 114,7 тыс. голов (100% к 1 февраля 2020 г.), свиней – 716,3 тыс. (92%), овец и коз – 75,3 тыс. голов (101%).