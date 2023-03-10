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Оборот розничной торговли в январе 2023 года составил 26105,3 млн рублей, или 94,7% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения – 23,2 тыс. рублей. Такие цифры приводит Липецкстат.

В макроструктуре оборота розничной торговли преобладала продажа непродовольственными товарами. Их удельный вес составил 52,0% против 49,7% соответствующего периода предыдущего года.

Изменение продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли характеризуется следующими данными:

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,6% от оборота розничной торговли.

Оборот общественного питания в январе 2023 г. составил 822,2 млн рублей, или 97,6% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения – 730 рублей.